Ma Mazzafera anuncia transição de gênero e novo nome

A influenciadora digital e youtuber Maya Mazzafera, de 43 anos de idade, publicou no seu Instagram nesta quinta-feira, 2, o seu novo nome e a transição de gênero para o feminino.

Conhecida pelo seu canal do YouTube, ela acumula mais de oito milhões de inscritos e mais de cinco milhões de seguidores no seu Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Afastada há um tempo das redes sociais, Mazzafera apagou todas as fotos da sua rede social e deixou apenas a publicação com o seu novo nome. Ela também colocou no seu perfil que se identifica com os pronomes ela/dela e Ma Mazzafera como o nome no Instagram.