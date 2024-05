25 anos do Centro Dragão do Mar atrai diversos públicos com programações e shows

Show na Praça Verde do Centro Dragão do Mar em especial aos 25 anos do equipamento Crédito: Samuel Setubal/O POVO

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) comemora 25 anos neste mês. Para celebrar a data, programações e eventos especiais ocorrem no local desta quinta-feira, 25, e se encerrarão no dia 30. Neste sábado, agendas gratuitas para a família e shows marcaram o dia. A superintendente do Centro Dragão do Mar, Helena Barbosa, afirmou ao O POVO que a programação é atingir e trazer diversos públicos, de estilos e faixas etárias diferentes. Ela também destacou a comemoração do aniversário como a somatória do trabalho construído enquanto política. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A proposta foi pensada no acolhimento de diversos públicos. Todo aniversário é um somatório, o resultado que a gente constrói o ano inteiro enquanto política. E também uma resposta de demandas do que o equipamento cultural vem construindo", disse.



Helena destacou que no dia 30 o espaço fecha a programação de 25 anos com uma parceria do Dragão do Mar com bares e boates da localidade, dentre eles o Jandaia e o Kosmika, onde artistas irão se apresentar, e também. "No dia 30 a gente fecha todo o aniversário com uma conquista muito bacana que é a nossa união com as boates e os bares. A gente pensou o palco comum como uma curadoria conjunta onde artistas se apresentam nos bares, no nosso palco", explicou. De crianças aos adultos

No Planetário Rubens de Azevedo, houve, no sábado, 27, uma sessão especial de "Viagem no Foguete de Papel", voltado para o público infantil, mas também para toda a família. Karla Nascimento, 41, professora natural de Natal, que faz visitas frequentes à capital cearense acompanhou a programação.