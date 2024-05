Karla Karenina lança novo livro em evento gratuito no BNB Club

Karla Karenina, atriz reconhecida nacionalmente com a personagem da Meirinha, no programa “Escolinha do Professor Raimundo”, está lançando seu novo livro, “Como Dantes”. O evento gratuito acontece no BNB Club, nesta sexta-feira, 26, às 18h30min.

Segundo ela, as lembranças resgatadas não necessariamente fazem parte de seu corpo atual, mas podem ser lembranças de ancestrais ou até mesmo do imaginário coletivo . “Tem um monte de elementos nesse romance que fazem parte da minha vida, como uma ‘autobiografia’, entre aspas”, conta.

Ela compartilha que o gatilho para a criação da história veio de uma sessão de terapia que teve, durante sua formação em psicologia. A sessão de “regressão de memória” acessou lembranças que a inspirou para o livro. “Durante a sessão de regressão, veio até mim uma história, que me conduziu a fatos do passado que influenciaram na minha vida existencial do hoje, neste corpo físico. Eu resolvi contar essa história no formato de um romance”, detalha.

Apesar de contar a história de Sophie, personagem fictícia da obra, a escritora compartilha que a trama expõe traços de sua vida pessoal . “A história, ao mesmo tempo que fala de mim hoje em dia, se entrelaça com a história até mesmo da Meirinha, minha personagem, e da Sophie, de quem eu conto a história no livro ‘Como Dantes”, expressa.

Sobre o processo de idealização do livro, Karla compartilha: "Foi uma preparação de alma, de espírito, de corpo, tudo junto. O corpo está muito presente nessa história, até porque as nossas memórias também estão no nosso corpo".

"A sensação que tenho é de que eu vivi muitas vidas numa só e esse romance define muito de toda essa minha história, com relação ao tempo, às memórias, à experiência", completa.

Saiba mais sobre Karla Karenina

Multifacetada artisticamente, Karenina iniciou sua carreira pelo mundo da atuação, mas nunca se limitou a uma única expressão artística. Filha do linguista e professor José Alves Fernandes, sempre carregou a influência da leitura dentro de casa.

“Quando eu nasci, nasci entre livros. O meu próprio nome já foi inspirado no romance de Leon Tolstói, a Anna Karenina. Eu cresci nesse universo de livros porque meu pai tinha uma grande biblioteca e eu me lembro que eu brincava nas estantes", relembra.

Sobre os momentos de maior destaque em sua carreira, Karla faz uma retrospectiva. “Em 1992 eu fui convidada, já como comediante, com a personagem Meirinha, para fazer um programa na TV Ceará. Esse programa, 'Meirinha 13 horas', era um talk show onde a Meirinha parodiava Jô Soares. Por consequência deste programa, o Chico Anysio convidou a Meirinha para entrar na Escolinha do Professor Raimundo, que foi no ano seguinte, em 1993. A partir deste acontecimento eu fui a primeira mulher cearense, no humor, a se projetar nacionalmente na televisão”.

Karla faz uma menção ao primeiro filme em que atuou, em 2004, “Onde Anda Você”. Ela menciona ainda a importância de sua formação como terapeuta, em 2009. “Essa formação foi fundamental para que eu me conhecesse como atriz, me conhecesse como gente, como ser humano e me apropriar da minha própria história“, finaliza Karla.