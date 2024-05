Morre Terry Carter, ator de ‘Battlestar Galactica’, aos 95 anos

Morreu na terça-feira, 23, o ator estadunidense Terry Carter. Com 95 anos de idade, o artista faleceu em sua residência localizada em Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela Variety.

Nascido em 16 de dezembro de 1928, Terry iniciou na carreira artística na década de 1960, ao trabalhar em produções na Broadway.

Em 1964, participou do elenco de “Breaking Point”, drama médico da ABC. Terry integrou as produções “Combat!” (1965), “McCloud” (1970) e “Benji” (1974). Seu papel de maior destaque foi na série de ficção científica “Battlestar Galactica”, de 1978, no qual interpretou o Coronel Tigh.