Seminário Fortaleza das Mulheres reúne debates no Teatro Dragão

Com o propósito de discutir temas acerca dos direitos femininos, da luta contra o machismo estrutural e de violências e opressões sociais, o Teatro Dragão do Mar recebe o evento “Seminário Fortaleza das Mulheres - Qual o Nosso Lugar no Mundo”.

Os seminários, que se debruçarão sobre discussões latentes na sociedade contemporânea, serão distribuídos entre os dias 12 e 14 de abril, com entrada gratuita e aberto ao público geral. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do Dragão do Mar uma hora antes de cada sessão.

O evento integra a programação do Siaparto 2024 (Simpósio de Assistência ao Parto) e tem coordenação local da médica obstetra Liduína Rocha, com apoio do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.