Morre aos 89 anos A.P. Galante, produtor de 'Cinderela Baiana'

Neste domingo, 7, morreu aos 89 anos, Antonio Polo Galante, um dos maiores produtores de cinema do País. A informação da morte foi divulgada a partir de homenagem na conta do Instagram do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP).

“Sua paixão pelo cinema e seu comprometimento com a arte o levaram a colaborar com renomados diretores e a incentivar novos talentos ao longo de décadas. (…) Por aqui, Galante será sempre lembrado. O audiovisual ficará com saudades”, destaca MIS-SP em publicação em rede social.

Cinderela baiana

A.P. Galante, como era conhecido, nasceu em Tanabi, no interior paulista. Seu primeiro sucesso de bilheteria foi em 1967, com "Vidas Nuas", um drama erótico dirigido por Ody Fraga.