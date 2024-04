Morre rapper paulista Mano Pelé aos 48 anos

Morreu nesta quinta-feira, 4, o músico paulista Alberto Braga, conhecido na cena do rap e hip hop como Mano Pelé. A informação foi confirmada pelo site Rap Gol, que detalhou que a morte do rapper foi devido a complicações de um AVC sofrido no último dia 31.

“Nosso grande amigo Mano Pelé nos deixou. Meu coração está em pedaços. Perdemos um grande ser humano e SP perde uma importante personalidade da cena do rap daqui. (...) Tive a sorte de tê-lo presente em muitos dos meus shows. Mais do que isso, tive a sorte de poder trocar muitas ideias e dar muitas risadas com ele, desde 2006, nas calçadas do centro da cidade”, escreveu o rapper Rashid.

Na publicação em seu perfil no X (Twitter), o músico lamentou a perda precoce de Mano Pelé ao comentar uma futura parceria musical: “Infelizmente não deu tempo de lançar o EP, né, mano?! Mas daqui a gente vai tentar representar o rap de raiz tão bem quanto você”.