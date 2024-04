Unesp paga R$ 300 mil por mural do artista Kobra e recebe críticas

Após o caso, a Associação dos Docentes da Unesp (Adunesp) e o Movimento Estudantil da Unesp de Marília publicaram uma nota conjunta para alegar a perplexidade do uso de R$ 300 mil no mural.

O painel intitulado “Inclusão, Diversidade e Literatura: um encontro necessário”, recebeu cerimônia de inauguração e contou com a presença da diretora do campus, Claudia Mosca Giroto, que ressaltou a proposta da arte de Kobra. “A obra dele traz essa luta pela cultura da paz, direitos humanos. E nossos trabalhos são vinculados às disciplinas de inclusão, diversidade e direitos humanos”, disse.

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) inaugurou um mural do artista Eduardo Kobra nessa segunda-feira, 1°, na fachada da biblioteca do campus de Marília, interior de São Paulo. A obra, que custou R$ 300 mil, causou polêmica entre estudantes e professores, que questionam o destino do custo diante das demandas pendentes na instituição.

“Em vista das inúmeras demandas urgentes, como a carência de bolsas de estudo para estudantes de graduação, banheiros fechados na entrada do prédio dificultando a acessibilidade de cadeirantes, sistema de ventilação carente de reparos, necessidade de ampliação do atendimento do restaurante universitário, ausência de cantina, de iluminação adequada”, evidencia a nota.

A diretora da instituição alega que o mural faz parte de ação cultural vinculada a um projeto que prevê a visitação guiada de alunos de escolas, com o objetivo de promover o incentivo à leitura com a democratização do acesso ao espaço da biblioteca.