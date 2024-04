Syntagma faz show gratuito celebrando 2 anos de reabertura do MIS

Com programação gratuita, Museu da Imagem e do Som celebra 2 anos de reabertura neste domingo, 31

Em celebração aos seus dois anos de reabertura, o Museu da Imagem e do Som do Ceará promove uma programação gratuita no equipamento que acontece neste domingo, 31. O evento conta com apresentação musical do grupo Syntagma às 19 horas.

Uma solenidade institucional às 18 horas antecede as atividades culturais da noite, que acontecem na praça do MIS. Mais cedo, às 15 horas, o evento terá a visita mediada “Casarão por dentro e por fora”, um passeio pelo antigo casarão com construção datada de 1950.

Ainda antes da solenidade, às 17 horas, a programação conta com uma roda de capoeira, o “Vem vadiar no museu”, conduzida por Mestre Urso Preto, da comunidade do Campo do América.