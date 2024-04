Richard Serra, grande nome da arte contemporânea, morre aos 85 anos

Suas peças surpreendentemente grandes estão em exposição em todo o mundo, dos mais importantes museus de Paris ao deserto do Catar . Em alguns momentos, as obras enormes e arredondadas, de aspecto minimalista, provocaram polêmica por sua natureza imponente.

Serra faleceu vítima de pneumonia na terça-feira em sua casa de Long Island, estado de Nova York, nos Estados Unidos, informou seu advogado, John Silberman, ao jornal The New York Times.

O escultor americano Richard Serra , um dos principais nomes da arte contemporânea com suas obras monumentais criadas com placas de aço, morreu na terça-feira, 26, aos 85 anos de idade.

Graças a uma bolsa de estudos, ele se mudou para Paris, onde passava quase diariamente pelo local de trabalho do escultor romeno Constantin Brancusi no Museu Nacional de Arte Moderna. O então aspirante a pintor decidiu dedicar-se à escultura .

Em 1967-1968, publicou como manifesto uma lista de 84 verbos ("envolver", "apoiar", "cortar", "dobrar"...) e 24 elementos de contexto ("gravidade", "entropia", "natureza"...), o que inclui todos os processos à sua disposição para a realização de uma obra.

Em seus primeiros trabalhos, utilizou borracha, fibra de vidro, látex e neon. Também projetou chumbo derretido entre muros e pisos, como em "Splash" (1968-1970).

No final da mesma década, ele criou uma obra fundadora de seu estilo, "One ton prop (House of cards)", quatro placas quadradas de chumbo de 122 cm que permanecem equilibradas com o próprio peso, como um castelo de cartas.

A partir dos anos 1970, Serra passou a priorizar as instalações em áreas abertas e o aço Corten. A escolha deste material não foi arbitrária. Ele conhecia perfeitamente suas características e potencial depois de ter trabalhado em uma siderúrgica na juventude.

Serra desenhava esculturas especificamente para os espaços que iriam ocupar e tinha interesse em estudar a interação de suas obras com o meio ambiente.

"Certas coisas... ficam gravadas na imaginação e você tem a necessidade de reconciliação com elas", afirmou Serra em uma entrevista ao apresentador Charlie Rose no início dos anos 2000.