Nova obra de Banksy surge em Londres

A obra, localizada no bairro londrino de Finsbury Park, inclui uma estampa, característica do trabalho de Banksy, que mostra uma pessoa segurando um spray que derrama tinta verde.

O artista britânico Banksy confirmou no dia 18 de março a autoria de uma obra de arte surgida em Londres no dia anterior, na qual utilizou tinta verde sobre a lateral de um edifício de quatro andares, criando a aparência de uma folhagem atrás de uma árvore podada a poucos metros da parede.

Uma foto do mural foi postada no perfil oficial de Banksy no Instagram, no qual o artista de rua costuma reivindicar a autoria de suas obras para mais de 12 milhões de seguidores.

Como de costume, o mais recente trabalho do artista despertou enorme interesse e um grande número de curiosos foi até o local para tirar fotos. Muitos entenderam a obra como uma mensagem em defesa do meio ambiente.

Em dezembro, um trabalho do artista que mostrava três drones sobre uma placa de trânsito com um sinal de "pare" foi removida por um homem não identificado em plena luz do dia. Mas tarde, a polícia fez algumas prisões associadas ao furto.