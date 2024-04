Chef de cozinha Rivandro França é encontrado morto dentro de casa

O chef de cozinha Rivandro Ricardo de França, ex-apresentador do programa Sabor da Gente, da TV Jornal, de Recife (PE), foi encontrado morto na manhã do último sábado, 23, dentro de sua casa, no bairro de Maranguape I, no município do Paulista, na região metropolitana do Recife.

O chef também era proprietário do restaurante Cozinhando Escondidinho, um dos mais requisitados da Zona Norte do Recife. Com seus pratos regionais, Rivandro conseguiu o reconhecimento da crítica especializada em gastronomia, recebendo o prêmio de Chef Revelação de 2013 , pelo Guia Brasil; a primeira estrela no Guia Quatro Rodas; eleito o melhor Chef de Pernambuco, em 2016, pelo prêmio nacional Dólmã; dentre outras premiações que ficavam expostas no restaurante.

Apresentador do SJCC

Além de chef de cozinha, Rivandro França também se mostrou um ótimo comunicador. Em 2020, ele estreou na apresentação do Sabor da Gente, da TV Jornal, ficando à frente do programa até o final de 2023. Desde então, Rivandro passou a apresentar o quadro Feira da Super Manhã, aos sábados, na Rádio Jornal.

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação emitiu uma nota de pesar após o falecimento do chef:

"É com muito pesar que nos despedimos do chef de cozinha, empresário e comunicador Rivandro França que, com seu talento, brilhou na tela da TV Jornal e, nos últimos meses, animava as manhãs de sábado da Rádio Jornal com a Feira da Super Manhã. Inventivo, simples e cativante, o Chef Rivandro conquistou o público. Rivandro partiu cedo, mas o seu legado ficará para as novas gerações da gastronomia pernambucana e nordestina. Aos familiares, toda a nossa solidariedade".

Vai deixar saudades

Colegas de Rivandro do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) lamentaram a morte do chef de cozinha. "É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Chef Rivandro. Na TV Jornal de 2020 a 2023, na apresentação do programa Sabor da Gente, e, atualmente na feira da Super Manhã, Rádio Jornal, aos sábados, o chef Riva, para os íntimos, vai deixar muitas saudades. Além dos pratos deliciosos, um colega de trabalho para o qual tínhamos muito carinho. Que Deus nos conforte, família, amigos e fãs", declarou Eloísa Felinto, coordenadora de programação TV e Rádio Jornal.

A apresentadora do TV Jornal Meio-Dia, Anne Barretto, lembra com carinho da convivência com o chef, que mesmo diante de uma rotina agitada, sempre tinha um sorriso no rosto e uma palavra amiga. "O chef Rivandro era uma pessoa boa, de alma leve e que esbanjava simpatia nos corredores da TV. Mesmo na correria do dia a dia, fazia questão de falar com todo mundo e sempre estava com um sorriso no rosto. A gente se encontrava com mais calma na hora do almoço, na cantina, e ele sempre tinha uma história de perseverança. Uma palavra amiga. Era brincalhão. Amava a família e a gastronomia. Um dia, eu lembro que falei que estava com muita vontade de comer um bolo, mas que estava de dieta e ia evitar. Ele olhou pra mim e disse: 'a vida é muito curta para deixar de comer um bolo. Aproveite os prazeres da vida. Só não exagere'. Jamais vou esquecê-lo. Um grande amigo", relembrou Anne Barretto.

Quem também lamentou bastante o falecimento de Rivandro França foi o apresentador da Rádio Jornal Ciro Bezerra, que teve a oportunidade de trabalhar com o chef na TV e Rádio Jornal. "Conheci Rivandro ainda quando era cliente do restaurante dele, lá em Casa Amarela. Cheguei a fazer uma matéria dele como personagem, num período junino, que era o desafio de fazer uma pamonha diferente, que exibimos num quadro do programa O Povo Na TV. E, por fim, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos tanto na televisão, quanto no rádio. Ele sempre foi um cara muito otimista, super alegre, falando de projetos maravilhosos, cheio de ideias. Por isso, pra mim, é um dia muito triste", contou Ciro Bezerra, bastante emocionado.