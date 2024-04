Lollapalooza 2024: onde assistir ao vivo e online

As apresentações do Lollapalooza 2024 acontecem em São Paulo durante o final de semana; saiba como assistir ao vivo sem sair de casa

O festival Lollapalooza estreia a sua edição de 2024 nesta sexta-feira, 22, com apresentações para o final de semana, no sábado, 23, e domingo, 24. O evento reúne fãs de artistas nacionais e internacionais no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

As atrações estrangeiras incluem Hozier, SZA, Sam Smith e Blink-182, enquanto os brasileiros podem esperar shows dos conterrâneos Manu Gavassi, Gilberto Gil, Luisa Sonza e a banda Titãs.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas aos que não conseguiram participar e ainda gostariam de aproveitar as apresentações no conforto do sofá, o Lollapalooza disponibiliza algumas opções para quem deseja assistir ao vivo.