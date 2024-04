Morre MC Elloco, cantor de brega funk, aos 34 anos

O cantor pernambucano Cleiton Silva, conhecido como MC Elloco, morreu nesta quinta-feira, 21, aos 34 anos de idade. De acordo com o G1, o artista teve um infarto.

Grande expoente do brega funk do País, MC Elloco fazia dupla com MC Shevchenko, no qual formavam o duo musical Shevchenko e Elloco.

Com mais de 15 anos de carreira, a dupla conquistou sucesso nacional em 2019, tendo entre os hits “Chapuletei” e “Ninguém fica parado”.