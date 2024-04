Peça do Pavilhão da Magnólia resgata história da seca no Nordeste

Espetáculo "A Força da Água" estreia pequena temporada nesta quinta-feira, 21 de março Crédito: Divulgação/Luiz Alves

“O problema no Ceará não é a seca. É o movimento político-social e tudo que envolve a indústria da seca”, afirma Nelson Albuquerque, ator do espetáculo “A Força da Água”, que estreia nesta quinta-feira, 21, na Casa Absurda, em Fortaleza. A peça monta sua narrativa a partir de fatos históricos sobre a seca hidrográfica do Estado, utilizando uma pitada leve do humor sarcástico cearense. A pesquisa que levou à montagem foi realizada pelo grupo teatral Pavilhão da Magnólia, iniciada a partir de um projeto apresentado em 2018 na Escola Porto Iracema das Artes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nelson Albuquerque, ator da peça e integrante do grupo, explica que a pesquisa não se deteve apenas ao campo teórico. O coletivo também visitou a cidade de Senador Pompeu, que abriga as ruínas de um dos campos de concentração para refugiados das secas.

A partir deste estudo, a montagem fala da importância e necessidade da água para a população, e como a água se torna um elemento importante não apenas socialmente, mas politicamente também. “Durante a pesquisa tivemos acesso a dados que (mostraram) que não é que no Ceará, ou no Nordeste chove pouco. Mas é a maneira como a política, os coronéis e governantes lidam com essa situação. E isso acabou virando uma indústria da seca”, elabora Nelson, acrescentando que a peça questiona esse motivo. A Força da Água: História com humor e ironia Em sua trama, o “A Força da Água” passeia por esses fatos coletados durante o estudo, por vezes seguindo uma linha cronológica e em outros momentos não. “Como é um teatro documental, vamos trazendo mais esses documentos e relatos históricos do que contando uma história com começo, meio e fim, do que essa narrativa mais clássica”, conta Nelson.