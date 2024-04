Steve Harley, vocalista de banda de rock britânica, morre aos 73 anos

Steve Harley, vocalista da banda de rock britânica Cockney Rebel, morreu aos 73 anos, na manhã deste domingo, 17. O cantor e compositor havia sido diagnosticado com câncer, e cancelou alguns shows da turnê que estava fazendo, para poder se tratar.

Harley ficou conhecido pelo sucesso da música “Make Me Smile (Come Up And See Me)”, na década de 1970. Em comunicado, a filha do cantor, Greta, disse que ele “faleceu pacificamente em casa, com sua família ao seu lado”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Steve Harley: cantor faleceu em casa

Harley faleceu em sua casa, em Suffolk, na Inglaterra. “Estamos arrasados em anunciar que nosso maravilhoso marido e pai faleceu pacificamente em casa, com sua família ao seu lado”, publicou Greta