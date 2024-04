Daniel Munduruku participa de programação de aniversário da Bece

Daniel Munduruku participa de palestra sobre leitura na infância durante programação de aniversário da Bece Crédito: Luciano Avanço/ Divulgação

Na próxima quinta-feira, 21, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) dá início à programação de aniversário. Completando 157 anos de fundação, o equipamento localizado no bairro Moura Brasil terá programação com palestras, painéis, lançamento de livros e clube de leitura com foco em professores, pesquisadores e interessados na temática da leitura na infância. O evento "I Seminário Bece – Infâncias Leitoras: crianças lêem palavras e o mundo todo. Como escutá-las?" é gratuito e celebra, além do aniversário da Bece, o Dia Mundial da Infância e o Dia Estadual da Literatura Infantil. Na ocasião, nomes relevantes da literatura nacional e personalidades que atuam com a temática participam do momento que encerra no sábado, 23. Entre os destaques da programação da Bece, o autor e ativista Daniel Munduruku é convidado para a palestra "Ser Criança para Ler Criança".

Ocorrendo às 10 horas do sábado, o momento irá refletir sobre o modo de leitura entre os adultos, além de compreender a importância da leitura na infância. Saiba mais | Bece lança programação gratuita sobre Dia Internacional da Mulher Nomes como Fabiano Piúba, secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, e Luisa Cela, secretária da Cultura do Ceará, também participam do evento na palestra “Diálogos em Rede: o papel das bibliotecas na Intersetorialidade das políticas culturais para as infâncias”, que será realizada na quinta-feira, 21, às 16 horas.