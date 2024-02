Estilista francês Lucien Pellat-Finet morre afogado na Bahia

O estilista francês Lucien Pellat-Finet morreu na segunda-feira, 26, vítima de um afogamento em uma praia de Trancoso, Bahia. Conhecido como “rei do cashmere”, ele estava no distrito do município de Porto Seguro para comemorar seu aniversário, que aconteceu no dia 11 de fevereiro.

A informação do falecimento foi divulgada pela família no perfil do Instagram do designer, com um texto escrito pela sobrinha dele, Camille Dauchez.

