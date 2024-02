Yara Tchê e Alessandro Costa deixam a banda Desejo de Menina

A banda de forró Desejo de Menina anunciou a saída dos vocalistas Yara Tchê e Alessandro Costa. A novidade foi divulgada nesta terça-feira, 27, em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Os vocalistas também anunciaram que partem para criar um novo projeto.

“Tivemos uma reunião com Seu Antônio Soares, atual e único dono da marca Desejo de Menina e nosso sócio majoritário. Íamos falar sobre o DVD e para uma possível nova assinatura de contrato. E fomos propor as melhorias que eram boas para a gente, estamos desde 2018 à frente criando, produzindo, investindo, propor melhorias para o projeto. Fomos surpreendidos com a contradição de ideias, com a divergência de opiniões, vimos que as ideias não estavam batendo, ele não concordou com nada que tínhamos para passar e deixou claro que não aceitaria nenhuma das nossas propostas”, relembrou a cantora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

À frente da banda desde 2008, a artista pernambucana compartilha a sociedade junto com Alessandro e Seu Antônio Soares. Com os desentendimentos para a renovação do contrato, o casal de cantores revelou que vão montar um novo projeto musical intitulado Seu Desejo.