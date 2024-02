Pause: Eugênio Paccelli e Frei Ricardo Régis comentam temas da vez na Igreja

O Apocalipse chegou, como alertou a Baby do Brasil no Carnaval? Os jejuns e as penitências da Quarema têm efeito terapêutico, além de espiritual? O altar é lugar para debater política? Essas e outras questões estarão à mesa no programa Pause, nesta sexta-feira, 23.

Jornalista Clóvis Holanda recebe o padre Eugênio Pacelli, sacerdote Jesuíta, Mestre em Teologia e diretor do Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité; e Frei Ricardo Régis, da Ordem Franciscana, vigário paroquial da Nossa Sra. das Graças, multiartista e cantor. Em pauta, as questões litúrgicas, sociais e comportamentais que envolvem a atuação da Igreja Católica e de seus fiéis.

Com milhares de seguidores nas redes sociais, religiosos também responderão sobre o sucesso virtual, a relação com os seguidores, limites do sucesso, dentre outras questões. Confira no canal do O POVO no Youtube, nesta sexta-feira, às 16h ao vivo, com reprodução também nos apps de áudio.