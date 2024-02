PAUSE: ozempic, chip da beleza e obesidade com a nutróloga Danielle Cortez

Médica nutróloga, Danielle Cortez fala sobre as últimas novidades no combate à obesidade e em relação à forma física

O mesacast Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, recebe nesta sexta-feira, 16, a médica nutróloga Danielle Cortez, especialista em obesidade e transtornos alimentares. Em pauta, ozempic, chip da beleza, ciclos hormonais e outros assuntos. A profissional, que já pesou mais de 100kg, fruto de uma depressão e transtorno de compulsão alimentar, inspira e motiva os seus seguidores nas redes sociais com sua história de vida.

Danielle Cortez explica e tira dúvidas sobre as últimas novidades no combate à obesidade e em relação à forma física, como os sempre polêmicos ozempic e chip da beleza. O episódio ainda discute sobre o cruzamento de problemas alimentares e as doenças mentais, corpos perfeitos, body positive e dicas e receitas para uma saúde plena.

Assista ao vivo: