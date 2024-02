Morre Tony Goes, jornalista especializado em televisão e cinema

O roteirista e jornalista Tony Goes morreu na madrugada desta quinta-feira, 15, aos 63 anos. Ele tratava um câncer no intestino desde 2021 e havia descoberto na última semana que o tumor havia se espalhado para o fígado, peritônio e outros órgãos. Goes sofreu uma falência hepática devido a complicações da doença.

A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo e, segundo o jornal, a morte foi confirmada pelo irmão de Tony Goes, o produtor audiovisual Zico Goes. Tony se notabilizou pela sua cobertura de produções da televisão e do cinema. Ele publicava colunas diárias de recomendações na Ilustrada, É Hoje em Casa e comentava o mundo do entretenimento com textos semanais no portal F5.

Goes nasceu no Rio de Janeiro (RJ), mas foi criado em São Paulo desde a infância. Formado em publicidade, o profissional se especializou na indústria da televisão e passou a escrever roteiros. Alguns dos trabalhos de seu repertório são quadros do programa "Video Show", da TV Globo, "Santo de Casa", da Band, e "12 Moedas", série exibida pela HBO.