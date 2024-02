Conceição Evaristo é eleita imortal na Academia Mineira de Letras

Conceição disputou a posição com outros cinco candidatos. Com a participação de 34 votantes, a mineira computou um total de 30 votos, se tornando quase um consenso sua vitória.

O presidente da Academia Mineira de Letras, Jacyntho Lins Brandão, se pronunciou a respeito da riqueza do trabalho de Conceição Evaristo para a cultura e sociedade mineira.

“A chegada de Conceição Evaristo à Academia Mineira de Letras, a par do reconhecimento de sua trajetória como professora, romancista e poeta, com justiça celebrada no Brasil e no exterior, tem também o sentido de impregnar esta casa com suas qualidades e história de vida, essa prática da literatura por ela denominada escrevivência. Uma vivência, aliás, profundamente marcada por Minas e por Belo Horizonte”, expressa Jacyntho.

Quem é Conceição Evaristo? Conheça a escritora



Nascida em 1946, na comunidade de Pindura Saia, localizada na região sul de Belo Horizonte, Maria da Conceição Evaristo de Brito teve uma origem humilde. Entre as décadas de 1970 e 1980, Conceição foi professora da rede pública municipal de Niterói, no Rio de Janeiro.

Sua estreia na literatura vem na década de 1990, com a inclusão de um de seus textos na coleção Cadernos Negros, projeto coordenado pelo Quilombhoje, um coletivo cultural de escritores afro-brasileiros, localizado em São Paulo.

Dentre seus trabalhos publicados, estão: “Ponciá Vicêncio” (2003), “Becos da Memória” (2006), “Poemas da Recordação e outros movimentos” (2008) e “Insubmissas lágrimas de mulheres” (2011).