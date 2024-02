Caetano Veloso anuncia última turnê internacional; veja datas

O músico Caetano Veloso anunciou nesta quinta-feira, 15, as datas da última turnê internacional de sua carreira. Em atividade há cerca de 60 anos, o artista baiano revelou que as apresentações de despedida dos palcos fora do Brasil vão iniciar no mês de março.

Com primeira parada na cidade de Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos, o show ocorre no dia 24 do próximo mês. Até o momento, foram reveladas apenas as datas dos shows marcados para acontecer nos EUA.

Cantor, compositor, produtor e escritor, Caetano também irá passar pelas cidades de Seattle, Oakland, Los Angeles, Nova York, Newark, North Bethesda, Princeton e Boston com a turnê internacional de despedida. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do artista.