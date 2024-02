Morre maestro japonês Seiji Ozawa aos 88 anos de idade

O velório do músico foi realizado em caráter privado, com apenas familiares próximos, informou o jornal Asahi Shimbun.

O renomado maestro japonês Seiji Ozawa morreu na terça-feira, 6, vítima de uma insuficiência cardíaca . Em sua carreira, Seiji Ozawa foi responsável por conduzir orquestras de grande prestígio ao redor do mundo, semeando internacionalmente a música erudita nipônica através do seu trabalho.

A série de concertos se tornou o início de carreira da Orquestra Saito Kinen, a primeira orquestra do Japão a alcançar prestígio internacional . Gratificado com um doutorado honorário pela Universidade de Harvard, Seiji Ozawa foi reconhecido pela sua energia inacabável e personalidade calorosa.

No Japão, em 1984, ao lado de Kazuyoshi Akiyama, reuniram um grupo de músicos de todos os lugares do mundo no Japão para realização de uma série de concertos em homenagem ao décimo aniversário da morte de Hideo Saito.

Conhecido por suas interpretações das composições de Gustav Mahler, além de ter trabalhado com autores como Igor Stravinsky, Seiji Ozawa possuia fortes influências da música clássica do século XX .

Seiji Ozawa e Haruki Murakami

Em 2016, o romancista Haruki Murakami, autor do livro “Norwegian Wood” (que dá nome à música dos Beatles), escreveu um livro de conversas entre ele e Seiji Ozawa, chamado “Absolutely on Music”.

Na obra, discutem sobre nomes consagrados da música erudita. Em outro momento ambos ouvem e dissecam gravações de algumas de suas apresentações favoritas. Murakami questiona Ozawa sobre sua carreira como regente de orquestras ao redor do mundo e o mesmo discorre sobre ser maestro e suas visões a respeito do fazer musical

Em trecho do livro, o maestro expressa: “O sabor especial de um músico se revela com a idade”, e conclui: “Sua interpretação nessa fase pode ter qualidades mais interessantes do que no auge de sua carreira”.