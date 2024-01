Músico cearense Alan Morais abre campanha para gravar primeiro LP

Com o dinheiro arrecadado, o artista cearense pretende remunerar músicos da banda e convidar outros para completar as gravações. A verba da campanha também vai custear mixagem, masterização, prensagem do LP e lançamento nas mídias digitais. O projeto conta, ainda, com a participação especial de músicos como Paulo Araújo, Pantico Rocha, Alan Kardec, Jean Michel e Silas Rabelo.

O cantor, compositor e DJ Alan Morais abriu uma campanha virtual para gravar um disco de vinil com sua banda Os Doidos da Asa. Juntos, eles pretendem registrar 12 músicas com arranjos de Caio Talmag. A campanha está disponível desde o início do ano na plataforma Vakinha .

“Ainda durante a pandemia, começamos a pincelar. Começamos a gravar algumas guias, eu e o Caio Talmag, filho do Carlos Nóbrega, que me ajudou nesse projeto e juntos vamos gravar nossas músicas. Então o disco vai ser ‘A Voz e o Verso Carlinhos Morais e Carlos Nóbrega’. É o nome do projeto que a gente pretende lançar com essa campanha”, completa.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Sobre o músico cearense Alan Morais

Alan Morais começou se apresentando na praça da Gentilândia, no Benfica, por volta de 2006 e 2007 com o Sanatório Geral, um dos mais famosos blocos do Carnaval. Neste tempo, o artista já cantava suas composições com Danilo Patrício e Osvaldo Costa, poetas do Benfica.

Formado ainda por Arthur Costa, Andréa Bringel e Charles Wellington, o Sanatório Geral lançou o primeiro CD em 2010 com participações especiais de Eugênio Leandro e Descartes Gadelha. Em 2014, eles lançaram o segundo disco e, desta vez, em vinil. “Aliás, foi o primeiro disco de vinil do Ceará após a volta da fabricação. O primeiro vinil cearense vamos dizer assim”, afirma Alan.

Com o fim do Sanatório Geral em 2016, Alan continuou cantando em outros projetos, como rodas de frevo. ”A gente focava muito na experiência do Carnaval, já que nesse tempo era o foco, como músicas nordestinas, rastapé, forró, axé, principalmente as cearenses”, comenta.

Nesta fase, foi lançado o EP “Ciranda dos encontros - todos os ritmos” com cinco músicas de Alan, que já se apresentou por diversos locais de Fortaleza como o Dragão do Mar, Mercado dos Pinhões e Cantinho do Frango.