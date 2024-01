Morre Dani Li, cantora paraense ícone da música brega, aos 42 anos

Morreu nesta quarta, 24, a cantora Dani Li, conhecida pelo movimento brega no Norte do Brasil e pela música "Eu Sou da Amazônia". Ela tinha 42 anos e estava em um hospital de Curitiba, no Paraná. A morte, que foi confirmada pelo marido da artista, Marcelo Mira, aconteceu devido a complicações de saúde após passar por um procedimento cirúrgico. Ela se encontrava internada há cerca de seis dias.

Reconhecida por suas músicas no estilo brega, Dani Li, que era natural de Afuá, na ilha do Marajó, colocava em evidência sua identidade de ser da Amazônia em suas canções. Sua voz marcante colocava também um toque de romance nas letras do ritmo dançante. Há dois meses, Dani publicou seu último videoclipe “Eu e tu” no Youtube que atualmente conta com mais de 12 mil visualizações.

