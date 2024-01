Pavilhão da Magnólia estreia 'Maquinista' no Teatro B de Paiva

Como parte da temporada de ocupação artística do Grupo Pavilhão da Magnólia, o espetáculo "Maquinista" entra em cartaz no Teatro B. de Paiva.

Nos dias 19 a 21, e 26 a 28 de janeiro, o Hub Cultural Porto Dragão receberá o espetáculo "Maquinista", do Grupo Pavilhão da Magnólia. O espetáculo faz parte da temporada de ocupação artística do Grupo, que acontecerá no Teatro B. de Paiva, localizado dentro do equipamento cultural.

Baseado em uma história real, “Maquinista” conta a história de Antônio Maquinista, um “ator” que entrou para o bando de Lampião após enganar toda uma cidade. Em meados de 1926, Antônio se propôs a realizar um espetáculo de teatro na cidade de Floresta, em Pernambuco. Entretanto, na hora da abertura do espetáculo, o ator desaparece com todo o dinheiro que havia adquirido do povo da cidade. Jurado de morte pela população, Antônio Maquinista se junta ao bando de Lampião, onde seu espírito malandro e criativo segue vivo.

