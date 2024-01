Mestres da Cultura realizam oficinas gratuitas para crianças

O projeto “Mestres da cultura, janelas para a história da cultura cearense” realiza no mês de janeiro vivências e oficinas de artes populares voltadas para crianças. As primeiras ações acontecerão nos dias 17 e 18 de janeiro, com participação gratuita.

As atividades unirão os Mestres da Cultura com as crianças atendidas pelos projetos sociais Criança Feliz e Famílias Reunidas, e pelo equipamento Minimuseu Firmeza, localizados nos bairros Jardim Iracema, Padre Andrade e Mondubim, respectivamente.

Idealizado pela pesquisadora em cultura popular e produtora cultural Paula Silveira, o programa tem como objetivo transmitir aos participantes um pouco da história de vida e trajetória na tradição popular.