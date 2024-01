"The Good Doctor" anuncia fim após o lançamento da 7ª temporada

"The Good Doctor", série da ABC, anuncia o encerramento após 7ª temporada Crédito: Foto: Art Streiber / ABC

Com um total de 6 temporadas lançadas até então, a trajetória do médico Shaun Murphy chegará ao fim com o encerramento da sétima temporada da série “The Good Doctor”. O cancelamento foi revelada oficialmente no dia 11 deste mês, pelo site da Deadline. Na publicação, é anunciado que a série se encerrará após a 7ª temporada. Além disso, diversas falas da equipe a respeito do encerramento foram compartilhadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A última temporada da série terá um total de 10 episódios. A temporada está sendo produzida em Vancouver, no Canadá. Assista o trailer da 7ª temporada:

Em pronunciamento, o ator e produtor executivo Freddie Highmore (intérprete do papel de Shaun Murphy) se manifestou sobre a experiência que viveu durante a produção do seriado. “Interpretar o Dr. Shaun Murphy foi um imenso privilégio e uma das experiências mais marcantes e gratificantes da minha vida (..) Obrigado à Sony e ABC, e a todos que assistiram em casa. Com amor de Vancouver”, celebra o ator. Os produtores executivos da série David Shore, Liz Friedman e Erin Gunn, em comunicado conjunto, também se pronunciaram sobre o encerramento do show. “The Good Doctor foi uma oportunidade única na vida, mas é hora de dizer adeus”, expressam.

SOBRE A SÉRIE O enredo da série se desdobra sobre a história de Shaun Murphy, um médico cirurgião que é autista, com características da chamada Síndrome de Savant.

