Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta,11/01/2024

Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 11 de janeiro de 2024 (11/01/2024), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Detetives Do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano" é um longa-metragem dirigido por Vivianne Jundi.

Durante o Expo-Bruxo, o maior evento de magia do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice e de um grupo de crianças, que foram enganadas e sequestradas pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda do avô italiano de Pippo, Nonno Giuseppe, eles prometem desvendar mais um mistério e provar que para os Detetives do Prédio Azul nada acaba em pizza.

