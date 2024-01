Kali Uchis anuncia gravidez em novo clipe 'Tu corazón es mío'

A gravidez é fruto do relacionamento da artista com o rapper Don Toliver e seu novo álbum de trabalho "Orquídeas" será lançado nesta sexta,12

A cantora colombiana Kali Uchis surpreendeu os fãs e anunciou sua gravidez nesta quinta, 11, em um videoclipe da música “Tu Corazón es Mío”, que faz parte do seu novo álbum de trabalho “Orquídeas”. A artista está esperando o primeiro filho com o rapper Don Toliver.

O casal publicou no Instagram, no formato de colaboração, um trecho do vídeo com a legenda: “Começando nossa família. Não demore muito para chegar aqui, pequeno, mãe e pai mal podem esperar para compartilhar a vida com você”, escreveram nas redes sociais.



