Ator de 'Fauda' fica gravemente ferido ao lutar na guerra em Gaza

O ator israelense Idan Amedi ficou gravemente ferido na segunda-feira, 8, enquanto cumpria seu papel de soldado na na guerra entre Israel e Hamas. O artista é internacionalmente conhecido por interpretar o Sagi na série "Fauda" da Netflix.

O artista de 35 anos está internado em estado crítico na UTI do Centro Médico Sheba Tel Hashomer, no entanto não corre risco de vida, de acordo com afirmações do próprio pai para o jornal israelense "Walla!".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM | Guerra em Gaza supera roteiro da série israelense Fauda, diz criador