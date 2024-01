Confira lista dos 14 filmes e séries mais aguardados para 2024

Sequência de filmes "Duna", "Auto da Compadecida" e "Coringa" são os mais aguardados para 2024 Crédito: Reprodução

Se 2023 foi marcado pela quebra de padrões dentro do universo cinematográfico, as sequências de longas-metragens como “Duna” (2021), “O Auto da Compadecida” (2000) e “Divertida Mente” (2015) prometem dominar 2024. Além disso, as adaptações para o cinema dos musicais “A cor púrpura” e “Wicked: parte 1” são muito esperadas para o ano que mal começou. Já as séries continuam seguindo a linha das adaptações, como aconteceu em 2023. “O último Mestre do Ar”, live-action da animação “Avatar: a lenda de Aang”, e “Fallout”, baseado no jogo de videogame de mesmo nome, são algumas das produções que estreiam nos streamings em 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A cor púrpura

Baseada no musical da Broadway, que é inspirado no romance de mesmo nome escrito por Alice Walker, a trama acompanha Célie, uma mulher separada da irmã e dos filhos, que vive com o marido abusivo. A perspectiva dela sobre vida muda ao conhecer a cantora Shug Avery e sua enteada. O longa é dirigido por Blitz the Ambassador (“Black Is King”). Estreia: 4 de janeiro de 2024 Duna: Parte 2 Na sequência, Paul Atreides (Timothée Chalamet) junta-se aos Fremen, nativos de Arrakis, para impedir que um destino terrível assole o planeta. Enquanto isso, o herói se divide entre a atração que sente por Chani (Zendaya) e a busca por vingança contra conspiradores que destruíram a família dele. Florence Pugh, Austin Butler, Jason Momoa, Lea Seydoux e Dave Bautista integram também o elenco, além de Denis Villeneuve que segue na direção. Estreia: 14 de março Rivais Zendaya retorna mais ativamente ao audiovisual em 2024. Além de “Duna: parte 2”, a atriz estadunidense protagoniza "Challengers”. De Luca Guadagnino (“Me chame pelo seu nome", "Até os Ossos"), o longa-metragem é um drama centrado em três jogadores de tênis que se conhecem desde a adolescência: Tashi (Zendaya), Art (Mike Faist) e Patrick (Josh O’Connor). Agora adultos, Tashi cuida da carreira do marido Art, cujo principal rival é Patrick, ex-namorado de Tashi. Estreia: 25 de abril O auto compadecida 2 João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) retornam 25 anos depois para mais uma aventura no meio do sertão. Flávia Lacerda se une a Guel Arraes (“O Bem Amado”), que também esteve à frente do primeiro, na direção. Já Taís Araújo interpretará Nossa Senhora, no lugar de Fernanda Montenegro.

Estreia: dezembro de 2024 Deadpool 3 O filme marca a estreia oficial do Mercenário Tagarela (Ryan Reynolds) no Universo Cinematográfico da Marvel. O enredo ainda não foi divulgado, mas, a trama promete trazer Wolverine, interpretado por Hugh Jackman, e Vanessa, namorada do Deadpool, vivida pela brasileira Morena Baccarin. O longa é Dirigido por Shawn Levy, de “Projeto Adam”. Estreia: 25 de julho Joker: Folie à Deux A continuação acompanha o envolvimento do palhaço perverso Coringa, vivido por Joaquin Phoenix, e Arlequina, interpretada pela cantora Lady Gaga. A produção segue após os acontecimentos do primeiro filme, quando o vilão se torna o símbolo de uma revolução social em Gotham City. A sequência será um musical dirigido por Todd Philipps, que também assinou o primeiro. Estreia: outubro de 2024 Divertida Mente 2

Com a passagem de Riley para a adolescência, uma nova emoção chega na mente da menina: a Ansiedade. O que é suficiente para bagunçar os sentimentos da garota. Quem dirige a sequência é o artista de storyboard Kelsey Mann, diferente do primeiro que foi comandado por Pete Docter. Estreia: 13 de junho Mickey 17 Baseado na obra de ficção científica Mickey 7, o filme acompanha Mickey Barnes (Robert Pattinson), um clone que já viveu diversas vidas e está na sétima. Enviado numa expedição para colonizar o planeta gelado Nifflheim, o protagonista acaba ferido e abandonado após uma missão de reconhecimento. Contrariando a todas as possibilidades, o clone retorna à base. Porém, ele já fora substituído por um Mickey 8 e agora deve se manter escondido. Nenhum clone deve se reciclar, caso descubram a existência dos múltiplos Mickey, um deles será executado. O longa é dirigido por Bong Joon-ho.