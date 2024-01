Temperatura Máxima hoje, 24/12/23; filme de domingo na TV Globo

Um filme de aventura vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo (24/12/23). Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após Magnum P.I

Um filme de aventura vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 24 de dezembro de 2023 (24/12/23), na programação da TV Globo, às 14h20min (horário de Brasília). Trata-se de "Vingadores: Ultimato".

Após os eventos devastadores de Avengers: Infinity War, o universo está em ruínas. Com a ajuda dos aliados restantes, os Vingadores se reúnem mais uma vez para reverter as ações de Thanos e restaurar o equilíbrio do universo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui