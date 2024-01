Podcast conta história de produtor morto por homofobia no Cariri

O projeto foi desenvolvido com uma equipe de oito estudantes, por meio do laboratório de estudo e produção de narrativas midiáticas (Na Mídia), da UFCA. A idealização e o roteiro são do jornalista e professor Tiago Coutinho, que recorda o cenário da região nos anos 1990 e a importância política de Johnathann Kiss na época.

“Beijos para Johnathann” não é um podcast sobre morte, mas sobre vida. Dividido em cinco episódios, a série documental reescreve o legado do comunicador que é considerado ícone para a comunidade LGBTQIA + na região do Cariri cearense. A história conta com relatos de parentes e amigos que o conheceram em vida, entre eles, a atriz juazeirense Suyane Moreira , lançada por Johnathann.

O curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri (UFCA) lançou uma série em podcast que retrata a trajetória do radialista e promotor de eventos caririense Johnathann Kiss, brutalmente assassinado no ano 2000, em Juazeiro do Norte , vítima de homofobia.

“Nós estamos falando de um cenário dos anos 1990, em Juazeiro do Norte, na região do Crajubar, que é uma região extremamente misógina, machista e homofóbica”, declarou Thiago em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

“Johnathann performava com uma imagem andrógena, às vezes, drag queen, às vezes apenas uma bicha muito afeminada, maquiado, às vezes um homem cis. Nos casamentos, quando usava terno e gravata, ainda assim, era um corpo andrógeno. Então, sem dúvidas, não tem como negar a importância fantástica e política de Johnathann”, afirmou o professor.

“Eu tinha me assumido LGBT há pouco tempo, ainda morava com meus pais. Para mim, poder participar do projeto foi muito importante. A cada relato que ouvíamos, a gente via que abria muitas possibilidades. E ainda se abrem. Mesmo com o projeto concluído, nós vemos que Johnathann Kiss é uma personagem com inúmeras narrativas”, relata Letícia Holanda, 21 anos, estudante de jornalismo, uma das primeiras bolsistas do projeto.

O podcast se propôs a um distanciamento da narrativa sobre a morte de Johnathann, já retratada com detalhes em produções anteriores. A história do assassinato chegou a se tornar pauta do programa Linha Direta, da Globo.

Confira a lista de episódios:

Podcast "Beijos para Johnathann"

Onde: disponível no Deezer, Spotify, Youtube, Google e Amazon



CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui