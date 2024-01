Morre James McCaffrey, ator e dublador de 'Max Payne', aos 65 anos

Morreu no último domingo, 17, o ator James McCaffrey, aos 65 anos de idade. O artista era popularmente conhecido pela voz do detetive Max Payne, e de outros jogos da Remedy Entertainment, como "Control" e "Alan Wake II".

De acordo com a publicação do TMZ , o artista tinha mieloma múltiplo, um tipo de câncer que atinge as células plasmáticas da medula óssea.



A notícia vem apenas alguns meses após o lançamento de "Alan Wake II", em que McCaffrey tem um papel de destaque como a voz do detetive Alex Casey, que é como uma versão do Max Payne daquele universo.