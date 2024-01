Espetáculo gratuito sobre Padre Cícero chega a Juazeiro do Norte

Freiras que se apresentarão no espetáculo "Padre Cícero - a história de um santo do povo", em frente à Igreja Matriz. Crédito: Foto: Reprodução/Material de Divulgação

Juazeiro do Norte se torna palco do espetáculo gratuito que discorrerá sobre a história do Padre Cícero, considerado o “Cearense do Século”. “Padre Cícero - a história de um Santo do Povo”, acontecerá nos dias 17, 18 e 19 deste mês, às 20 horas, na praça da Igreja Matriz, e percorrerá as principais passagens de vida do padre. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O projeto teatral, baseado no texto de Emmanuel Nogueira com direção de Ana Cristina Viana, irá contar a trajetória desse personagem que resistiu ao antagonismo clerical e que se tornou um ícone, exemplo de fé e superação.

Além disso, a performance gratuita fará uma ligação entre a vida do padre e a própria história da cidade de Juazeiro do Norte. Ligação de Padre Cícero com Juazeiro do Norte é retratada em espetáculo Foi em Juazeiro do Norte que o Padre pregou durante toda a sua vida, o que torna o evento ainda mais simbólico para a população da cidade, inspirando a fé dos moradores, peregrinos e turistas de todo Brasil, o que consequentemente tornou Juazeiro o segundo maior polo de turismo religioso do país. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Dora Freitas, produtora do espetáculo explica que a criação do projeto teatral surgiu “da necessidade de uma empresa, que é de Juazeiro do Norte, a Midas Produções Culturais, que trabalha nessa área de cultura, de fazer algum projeto que fosse impactante na cidade”. E complementa: “E aqui estamos para contar a história de uma das personalidades mais importantes do Ceará e do Brasil. Afinal, Padre Cícero transformou não só Juazeiro, como também toda a região do Cariri”. “Nós convidamos a população de Juazeiro, do Cariri, como um todo, para assistir o espetáculo, que certamente será grandioso. E a gente não pode contar a história de Padre Cícero se não for de uma forma muito delicada, muito potente e muito grandiosa. Ele é grande. Ele é grandioso”, ressalta Dora.

