Matanza Ritual faz show neste sábado, 16, no Complexo do Armazém

Banda liderada por Jimmy London toca junto de Vinny Fist e Motörizer no Complexo do Armazém, em Fortaleza

O Matanza Ritual chega em Fortaleza neste sábado, 16, para um show inédito no Complexo do Armazém com abertura às 20 horas. A noite conta ainda com shows do cantor Vinny Fist, finalista do programa Canta Comigo, da rede Record, e da banda Motörizer, que realiza cover do Motörhead nas noites cearenses. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$100 nas lojas Jazigo Distro, Covil Rock Bar, Freelancer Discos, Planet CDs e Gallery Tattoo, ou online pelo site da Bilheto.

Além de Jimmy London, o Matanza Ritual é formado por Felipe Andreoli (Angra) no baixo, pelo guitarrista Antônio Araújo (Korzus) e pelo baterista Amilcar Christófaro (Torture Squad). Este “dream team” do metal brasileiro se uniu alguns anos depois do fim da formação original do Matanza, ocorrido em 2018, por questões pessoais.

Após o encerramento da banda carioca, Jimmy criou o projeto Jimmy & Rats, que consistia em tocar rock com influências irlandesas. Já o Matanza Ritual, foi um decisão do vocalista de reunir grandes músicos do cenário nacional e reviver as músicas do Matanza para o público que não aceitava o fim do banda original. Ao longo de mais de 20 anos, o grupo lotou casas de shows e conquistou uma legião de fãs pelo Brasil.