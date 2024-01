Show de Elba Ramalho em homenagem a Luiz Gonzaga é cancelado

O espetáculo foi anunciado para ocorrer nesta sexta-feira, 15, no estacionamento do Shopping Iguatemi Bosque e contaria com shows de Elba Ramalho, Waldonys, Chico Pessoa e Flávio José.

Os shows dos artistas nordestinos seria uma homenagem a Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, que completaria 111 anos de nascimento no dia 13 de dezembro.

Em contato com a assessoria do Iguatemi Bosque, o Vida&Arte apurou que houve um desencontro de informações, já que não havia confirmação por parte do shopping de que o evento seria realizado no estabelecimento localizado no bairro Edson Queiroz.

Aqueles que tiverem dúvidas sobre o reembolso dos ingressos comprados pela plataforma Ingressos Multi Shows podem entrar em contato no número: (85) 99681.4301.

Leia nota completa do cancelamento do show de Elba Ramalho e mais artistas:

"Lamentamos informar o cancelamento do aguardado show em homenagem a Luiz Gonzaga, inicialmente programado para o dia 15 de Dezembro no Estacionamento do Iguatemi Bosque.

Devido a questões logísticas imprevistas e incontornáveis, não conseguimos assegurar as condições necessárias para garantir a realização deste evento especial, que contaria com a participação de Elba Ramalho, Flávio José, Chico Pessoa e Waldonys.

Pedimos sinceras desculpas por qualquer transtorno causado e agradecemos imensamente o apoio e interesse de todos. Prometemos empenho contínuo para superar tais contratempos e esperamos poder proporcionar futuras oportunidades de reunir os amantes da música e da cultura brasileira em eventos memoráveis."