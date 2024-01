Mãe e filho: os ensinamentos de uma criança com cardiopatia grave

Livro "Se Tivessem me Contado", escrito por Tatiana Sarquis, conta tudo que a mãe desejou ter escutado quando o filho Luis Rafael veio ao mundo. Lançamento é hoje na Casa da Caridade Adolph Fritz, e no dia 12, às 18h30, no Ideal Clube

Os últimos 10 anos da vida de Tatiana Sarquis trouxeram à mãe de Luis Rafael os mais difíceis e os mais bonitos aprendizados. Ao lado do filho, diagnosticado desde o nascimento com atresia pulmonar e outras comorbidades de uma cardiopatia congênita grave, Tatiana precisou reaprender a viver. Hoje, ela compartilha essa trajetória no livro “Se Tivessem me Contado”, na esperança de levar alento e inspiração para outras pessoas.

“Eu decidi contar algumas coisas que passamos, como se fosse um mapa que eu gostaria de ter lido lá no começo. Então esse livro é voltado para as famílias de crianças cardiopatas, mas também para todas as pessoas que precisam de um encorajamento, seja no que for”, explica Tatiana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O lançamento da obra ocorre hoje, dia 7, às 19h30, na Casa da Caridade Adolph Fritz, e no dia 12, às 18h30, no Ideal Clube. Toda a renda do livro será destinada aos projetos sociais da Casa da Caridade e à construção do Hospital do Instituto do Coração da Criança e do Adolescente (Incor Criança) em Fortaleza.