The Game Awards: veja onde assistir, horários e indicados

Conheça a premiação que reconhece e defende a excelência criativa e técnica na indústria global de videogames Crédito: Divulgação / The Game Awards

Evento considerado o "Oscar dos games", The Game Awards tem data marcada para acontecer nesta quinta-feira, 7. A premiação prestigia os melhores jogos lançados do ano, além de contar com apresentações musicais e divulgação de trailers e lançamentos de jogos, melhorando a experiência do espectador e atraindo mais audiência. Netflix Games disponibilizará gratuitamente três jogos da franquia GTA

Entre os favoritos da comunidade gamer, estão jogos como Alan Wake 2 e Baldur's Gate 3. A premiação será realizada de forma presencial no Peacock Theater, em Los Angeles, nos EUA.



Abaixo, saiba mais sobre a premiação, onde assistir, horários e outros jogos indicados.

The Game Awards: o que é?

O Game Awards é uma premiação que reconhece e defende a excelência criativa e técnica na indústria global de videogames. O evento foi fundado em 2014 pelo empresário de mídia Geoff Keighley, que também apresenta e produz o programa.

Fazem parte da organização um grupo diversificado de desenvolvedores de jogos, jogadores e nomes notáveis da cultura popular para celebrar e promover a posição dos jogos como a forma de entretenimento mais “envolvente, desafiadora e inspiradora”.

The Game Awards: onde assistir e em qual horário começa?

A premiação pode ser acompanhada pela plataforma de streaming no site do próprio Game Awards. No Brasil, o horário é previsto para quinta-feira, 7, às 9h30min da noite. Clique aqui para ser direcionado à exibição da premiação. The Game Awards: como os jogos são indicados?

O The Game Awards escolhe um júri internacional entre veículos e influenciadores. Para se ter ideia do tamanho desse júri, em 2022, foram 103 votantes, sendo 9 deles brasileiros: Jovem Nerd, Tecnoblog, The Enemy, Canaltech, Voxel, Combo Infinito, Techtudo, Tecmasters e Terra Game On.