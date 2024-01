Morre humorista Gil Brother Away aos 66 anos de idade

Morreu no domingo, 3, o humorista Gil Brother, aos 66 anos de idade. Conhecido pelo seu personagem “O Away de Petrópolis”, Gil estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde agosto após apresentar febre e cansaço.

A informação da morte do artista foi confirmada por William Passos, sobrinho de Gil, em conversa ao portal Splash. No mês de maio, o artista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), que o deixou paralisado do lado esquerdo do corpo.

Em outubro deste ano, Gil Brother foi diagnosticado com câncer de próstata e na bexiga. “A notícia não é boa. O nosso querido Away veio a falecer. (...) Nosso Away foi morar com o Papai do céu”, escreveu o sobrinho em postagem na rede social.