Com churros e sushis, restaurantes apostam em rodízios diferentes

Para quem gosta de sushi, há muitas opções no cardápio de rodízio do Rei do Sushi, com unidades no Gran Shopping Messejana e na Cidade dos Funcionários. A ação dá direito a sushis servidos no buffet, tradicionais e hot’s tradicionais à vontade, yakissoba, risoto, temaki harumaki, rolinhos de camarão, risoto de camarão, camarão empanado, mini burguers de sushi, espetos coreanos, mini pastéis de patê, rolinhos, omelete oriental, refrigerante, água, banana caramelizada, goiabada crocante, mini pastéis de chocolate e outras opções.

terça a sábado, das 18h30min às 21h30min Onde: Rei do Sushi - Gran Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) e na av. Desembargador Gonzaga, 487 - Cidade dos Funcionários



R$ 69,90 Instagram: @reidosushi.oficial

Foto: Reprodução/Instagram @mestredaparrilla Restaurante Mestre da Parrilla promove rodízio de petiscos

Rodízio em Fortaleza de petiscos

Os petiscos não poderiam ficar de fora desta lista. No Mestre da Parrilla Steak Bar, os clientes têm à disposição rodízio de petiscos variados. As iguarias passam por pasteizinhos, frango assado enrolado no bacon, fraldinha, sticks de frango, coxinha, bolinha de queijo, macaxeira frita, camarão alho e óleo, linguiça assada, doce de banana frita, caldo de peixe e caldo de feijão e até sushi.

todos os dias, das 18h às 23 horas Onde: Mestre da Parrilla (Rua Fonseca Lobo, 70 - Aldeota)



R$34,90 (domingo a quinta) e R$ 39,90 (sexta e sábado) Instagram: @mestre.da.parrilla

Foto: Reprodução/@tilapiaregional no Instagram Rodízio de camarão do restaurante Tilápia Regional

Rodízio em Fortaleza de camarão

Lançado há pouco menos de dois meses, o rodízio de camarão do restaurante Tilápia Regional oferece mais de 20 pratos, incluindo Camarão Internacional, Camarão Alho e Óleo, Risoto de Camarão, Camarão Empanado, Escondidinho de Camarão, Costela Suína, Filé à Parmegiana, Medalhão de Frango, Medalhão Suíno e Lasanha de Camarão. Há também Peixada Cearense e Carbonara de Camarão.

terça a sábado, das 18h às 23 horas Onde: Tilápia Regional (rua Frei Mansueto, 458 - Varjota)



R$59,90 (terça a quinta) e R$ 64,90 (sexta e sábado); crianças até 5 anos não pagam, e crianças de até 10 anos pagam meia; bariátricos também pagam meia; preços por pessoa Instagram: @tilapiaregional

Rodízio da Salt Pepper Burger inclui hambúrgueres, entradas e até milkshakes Crédito: FERNANDA BARROS

Rodízio em Fortaleza de calzone, salgadinhos e donuts

O restaurante Bitonho & Cia, localizado em frente ao Cabana Bit e da mesma família, oferece rodízio há 15 anos - inicialmente apenas com pizzas, mas agora com cardápio recheado de opções. Há dois tipos de rodízio: Premium (com pizzas, calzones, salgadinhos, batata frita, pão de alho, donuts, refrigerante, suco e água sem gás) e Master (pizzas, calzone, salgadinhos, batata frita, sushi, massas, pão de alho, isca de frango, donuts, camarão alho e óleo, buffet livre, sobremesa, espetinho, refrigerante, suco e água sem gás).

todos os dias, das 18h às 23 horas Onde: Bitonho & Cia (R. Padre Guerra, 1706 - Parquelândia)



R$55,90 (rodízio premium) e R$ 64,90 (rodízio master); crianças de 5 a 7 anos pagam meia; preços por pessoa Instagram: @bitonhorestaurante

Foto: Reprodução/Instagram @manyadepastelsul Restaurante Manya de Pastel promove rodízio de pastéis

Rodízio em Fortaleza de pastéis

O rodízio do Manya de Pastel acontece na unidade do Lago Jacarey. A ação do empreendimento inclui pastéis de carne (carne com queijo, carne com azeitona, carne com ovo e carne com cream cheese), calabresa (calabresa com catupiry, calabresa com queijo e calabresa com cebola), frango (frango com catupiry, frango com milho, frango com cheddar e frango com queijo), queijo (queijo com presunto, queijo com tomate e queijo com manjericão) e pastéis doces (chocolate, doce de leite, Romeu e Julieta, chocolate branco e nutella).

toda quinta-feira, das 19h às 22 horas Onde: Manya de Pastel Sul, no Lago Jacarey (av. Viena Weyne, 560 - Cambeba)



R$34,99 Contatos: @manyadepastelsul

