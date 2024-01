Maurício de Sousa encontra mangaká Junji Ito em CCXP 23

O criador da “Turma da Mônica”, Mauricio de Sousa, conheceu o mangaká japonês Junji Ito. O encontro ocorreu nos bastidores da CCXP 23, nessa sexta-feira, 1º. O mangaká foi presenteado com lembranças do Cebolinha e do dinossauro Horácio.

Responsável por obras como “Tomie”, “Egocêntricas Maldições de Souichi”, “Calafrios” e outros mangás publicados pela editora “Pipoca &Nanquim” no Brasil”, Jungi Ito está no evento para o Palco Thunder by Claro TV+.

Na ocasião, o escritor de horror foi apresentado a filmes de terror brasileiro por meio de trechos. “Zé do Caixão”, “O Cemitério das Almas Perdidas” e “A Mata Negra” foram os longas exibidos.