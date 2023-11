Taylor Swift paga R$ 270 milhões em bônus a funcionários

Enquanto os motoristas responsáveis por conduzir os caminhões da turnê recebem até R$ 490 mil como bônus, os bancos preveem uma onda de cortes em extras de fim de ano de seus funcionários, conforme explica o Financial Times. Ainda de acordo com o jornal inglês, a medida está ligada à última crise financeira.

Com a turnê mundial “The Eras Tour”, a cantora Taylor Swift tem remunerado sua equipe com pagamentos extras que chegam até R$ 270 milhões. De acordo com o Financial Times, o valor é maior que os extras dados por bancos aos seus funcionários neste fim de ano.

De acordo com dados de pesquisa de agosto da empresa de pesquisa QuestionPro, “The Eras Tour” pode se tornar a turnê de maior bilheteria de todos os tempos.

O preço médio dos ingressos de pré-venda e 1º lote nos Estados Unidos, foi de US$ 455,78 (R$ 2.274,34). Na América do Norte, ela realizou um total de 68 shows. A média de público por show foi de 72.459. O cálculo de venda fecha os US$ 2,2 bilhões.

Taylor Swift conquista bilheterias da América do Norte com filme da turnê

Até agora, os filmes de shows mais lucrativos da história haviam sido "Justin Bieber: Never Say Never" (2011), que encerrou com uma receita total de US$ 73 milhões, e "Michael Jackson's This Is It" (2009), com US$ 72,1 milhões.

Com US$ 96 milhões, “Taylor Swift: The Eras Tour” superou esses filmes em três dias, tornando o fim de semana de estreia o mais lucrativo desde os lançamentos simultâneos de "Barbie" e "Oppenheimer", no verão da América do Norte.

Taylor Swift no Brasil: confira as datas dos shows

Taylor Swift no Rio de Janeiro

Quando: dias 17, 18 e 19 de novembro de 2023



Onde: Estádio Nilton Santos - Engenhão



Ingressos no site oficial

Taylor Swift em São Paulo