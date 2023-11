Caso Victor Meyniel: acusado de agressão tem liberdade provisória

Yuri de Moura, acusado de agressão e homofobia contra o ator Victor Meyniel Crédito: Reprodução

O acusado de agressão e homofobia contra o ator Victor Meyniel, o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre, teve a liberdade provisória concedida pela Justiça do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 9. Yuri estava em prisão preventiva desde o dia do crime, ocorrido no dia 2 de setembro. Para o juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, a liberdade se justifica pois Yuri é estudante, tem residência fixa, é réu primário e "não apresenta histórico de agressões, de ofensas e nem de envolvimento em qualquer tipo de confusão". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Tudo indicando, assim, que sua liberdade não oferece risco à sociedade", argumente o magistrado.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp O acusado ainda terá que usar uma tornozeleira eletrônica, está proibido de deixar o País e não pode se aproximar do ator e de seus familiares. Para o veredito, foram ouvidos o réu, oito testemunhas e três pela defesa. Victor Meyniel também prestou depoimento. Relembre como aconteceu a agressão a Victor Meyniel No dia 2 de setembro, Victor Meyniel, 26 anos, foi brutalmente agredido pelo estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre, na portaria de um prédio no Rio de Janeiro (RJ). O influenciador afirma ter sido vítima de homofobia. O sargento Fabiano Valadão, do 19º BPM, em Copacabana, alegou, ao O Globo que o agressor, ao ser questionado sobre o ocorrido, afirmou que Meyniel havia "desrespeitado sua esposa". Yuri de Moura, além da agressão, também responderá por falsidade ideológica. Isso porque, ainda segundo o policial, o estudante chegou a mentir que era militar, apresentando um crachá do Hospital Central da Aeronáutica. De acordo com o ator, os dois se conheceram na entrada de uma boate, em Copacabana, na madrugada de sábado, e foram pro apartamento de Yuri a convite do mesmo. Segundo Victor, o estudante afirmou que morava com uma amiga, mas que ela estava de plantão.

Os dois conversaram, beberam e se relacionaram, mas Yuri ficou agressivo e expulsou Victor quando a moça chegou, por volta das 7h30min. “Parece que virou uma chave, me botou pra fora, me empurrou. E aí nisso que ele me empurrou, como eu estava sem sapato, porque eu tirei pra ficar no sofá, eu estava no chão, ele me empurrou, foi e tacou o sapato [em mim]”, lembra Victor. Após o corrido, os dois desceram em elevadores diferentes para a portaria do prédio. Quando se reencontraram, o influenciador questionou: “Não entendi o porquê desse alvoroço todo, e falei: ‘A gente estava ficando, pelo amor de Deus, qual o problema de a gente estar se beijando ali?’”, conta Victor. A agressão começou quando Yuri percebeu que o porteiro estava ouvindo a conversa. Imagens mostram o ator caído no chão e tapando o rosto para tentar se defender dos golpes, mas o agressor não interrompe a violência. O porteiro apenas assiste, sem prestar socorro. (Alerta: imagens fortes)