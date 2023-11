Circuito de Teatro reúne 24 espetáculos gratuitos em Fortaleza

A 1ª edição do Circuito de Teatro de Fortaleza acontece entre 9 de novembro e 6 de dezembro com apresentações durante a semana e nos fins de semana

A 1ª edição do Circuito de Teatro de Fortaleza inicia nesta quinta-feira, 9, com uma programação gratuita de 24 apresentações espalhadas por toda a Cidade. A abertura será às 20 horas, no Teatro Municipal São José, com o espetáculo “Nada como Viver”.

As apresentações acontecem durante a semana e também no fim de semana com horários disponíveis o dia todo. A programação conta com espetáculos como “Colcha de Retalhos”, “Dupla Fenda”, “Annonimos” e “As Peripécias do Bode Ioiô”.

I Circuito de Teatro de Fortaleza

Quando: de 9 de novembro a 6 de dezembro

de 9 de novembro a 6 de dezembro Onde: Teatro Municipal São José; teatros dos Cucas Barra, José Walter, Mondubim, Jangurussu e Pici; Mercado dos Pinhões; Parque Rachel de Queiroz; e Praça da Feirinha da Beira-Mar

Teatro Municipal São José; teatros dos Cucas Barra, José Walter, Mondubim, Jangurussu e Pici; Mercado dos Pinhões; Parque Rachel de Queiroz; e Praça da Feirinha da Beira-Mar Gratuito.

Mais informações: @secultfor

Confira a programação completa do I Circuito de Teatro:

09/11 (quinta-feira), às 20 horas

Espetáculo: Nada como viver

Onde: Teatro São José

Público: Livre

10/11 (sexta-feira), às 10 horas

Espetáculo: Um amor Astronômico

Onde: Teatro São José

Público: Livre

14/11 (terça-feira), às 20 horas

Espetáculo: Nos Trilhos da Paixão

Onde: Teatro São José

Público: 16 anos

Onde: Teatro São José Público: 16 anos Espetáculo: Colcha de Retalhos

Onde: Cuca Mondubim

Horário: 19h

Público: 14 anos

16/11 (quinta-feira), às 20 horas

Espetáculo: Annonimos

Onde: Teatro São José

Público: Livre

18/11 (sábado), às 18 horas