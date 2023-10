Louis Tomlinson anuncia shows no Brasil; confira as datas

Ex-One Direction, Louis Tomlinson fará três apresentações no Brasil pela turnê "Faith in the Future World Tour"; veja as datas e os valores

O cantor Louis Tomlinson, ex-integrante do One Direction, anunciou que fará três shows no Brasil em 2024. As apresentações ocorrerão em maio do ano que vem nas cidades de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. A última passagem do cantor pelo País foi em 2022.

Os ingressos serão vendidos a partir da próxima segunda-feira, 6, às 10 horas, no site livepass.com.br

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira os valores e os locais

Rio de Janeiro, RJ

8 de maio - Jeunesse Arena: avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca