Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 27/10/23

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 27 de outubro de 2023 (27/10/23), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "No Olho Do Tornado" é um longa-metragem dirigido por Steven Quale.

Um grupo de cientistas caçadores de tempestades liderado pelo ambicioso Pete contrata a cautelosa meteorologista Allison Stone para ajudar na aventura; o comportado adolescente Donnie Morris, que resolve faltar a própria cerimônia de formatura para ajudar Kaitlyn, por quem é apaixonado, em um projeto escolar – por sugestão do irmão fanfarrão Trey –, e a dupla acaba soterrada em uma antiga fábrica, de onde o pai dos meninos, Gary, tentará resgatá-los; uma dupla de bobalhões que faz de tudo para ficar famosa no Youtube. Esses são os personagens centrais que terão de enfrentar a fúria do maior tornado que a natureza já produziu.

